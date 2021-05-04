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Команда украинского вингера уступила Уйпешту в дополнительное время.

В финальном поединке Кубка Венгрии МОЛ Фехервар сошелся в противостоянии с Уйпештом.

Командам не удалось вскрыть оборону друга друга за 90 минут, поэтому выявлять сильнейшего пришлось в дополнительное время.

Уже в овертаймах Уйпешту удалось выйти вперед благодаря единственному голу на 101-й минуте, одержать минимальную победу и поднять над головой трофей.

Стоит отметить, что в данном поединке принял участие украинский полузащитник Иван Петряк, который отыграл за Фехервар вплоть до финального свистка, но результативными действиями отметиться не сумел.

МОЛ Фехервар — Уйпешт 0:1

Гол: Кастрати, 101

Удаления: Рус, 90+1, Алеф, 97 — Баошич, 68 (не на поле)