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В этот день, но только в 2009 году на Стэмфорд Бридж прошел ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между Челси и Барселоной.

Ровно 12 лет назад, 6 мая 2009 года, Барселона с большой "помощью" со стороны, смогла сломить барьер в виде лондонского Челси на пути к финалу Лиги чемпионов.

В сезоне-2008/09 Барселона стала победителем Лиги чемпионов под руководством Хосепа Гвардиолы, который в своем дебютном сезоне "сколотил" команду мечты, которую до сих пор называют одной из лучших для "блаугранас". Однако такого красочного и шикарного дебюта могло и не быть.

В первом полуфинальном матче турнира Барселона на своем стадионе Камп Ноу расписала нулевую ничью с Челси. Затем была ответная игра, которую обслуживал всем уже известный арбитр Том-Хеннинг Эвребе.

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Уже на девятой минуте поединка "синие" открыли счет в матче благодаря красивому голу Майкла Эссьена.

После этого Барселона увеличила давление на ворота Челси, но "синие" огрызались опасными контратаками, в одной из которых Эрик Абидаль завалил в своей штрафной Дидье Дрогба. Однако Эвребе не увидел, или не захотел ставить чистый пенальти в ворота Виктора Вальдеса. В начале второго тайма Дрогба также врывался в штрафную соперника, но Яя Туре сбил его и снова арбитр промолчал.

На 66-й минуте Эвребе ошибся уже в пользу Челси, когда удалил Абидаля за надуманный контакт с Николя Анелька, который запутался в своих ногах. На 82-й минуте Анелька врывался в штрафную гостей и мяч попал в руку Жерару Пике, но Эвребе снова промолчал, не увидев второй чистый пенальти за один матч.

Затем на 93-й минуте Барселона провела ту самую, результативную атаку, которая закончилась взятием ворот Петра Чеха. Андрес Иньеста забил потрясающий гол в дальнюю девятку, который подарил Барселоне путевку в финал турнира.

В общем этот день, 6 мая, будет всегда красным в календаре Эвребе, который в ту ночь получил огромное количество угроз о расправе за "украденный финал".

Спустя много лет Эвребе заявлял: "Если бы тогда у меня была возможность воспользоваться видеоповтором, то я не думаю, что сегодня, спустя много лет, мы бы говорили о той игре. Ведь тогда я принял бы другие решения". Но история не любит сослагательного наклонения.