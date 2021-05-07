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Клубы, которые вышли из турнира, извинились перед УЕФА.

Руководители УЕФА приняли извинения от 9 команд, которые приняли решение выйти из Суперлиги.

Как сообщает Marca, УЕФА также объявил о дисциплинарных мерах в отношении остальных, гарантируя, что дело будет передано в компетентные дисциплинарные органы.

Среди этих команд — Реал Мадрид, Барселона и Ювентус. Они приняли решение не выходить из Суперлиги.

Арсенал, Милан, Челси, Атлетико Мадрид, Интер, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм представили аявление о приверженности клубов, в котором они выражают свою приверженность клубным соревнованиям УЕФА и национальным клубным соревнованиям.

"Эти клубы быстро осознали свои ошибки и предприняли шаги, чтобы продемонстрировать свое раскаяние и будущую приверженность европейскому футболу. Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в турнире. УЕФА займется этими клубами позже", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Также клубы, которые вышли из Суперлиги, заплатят штраф в размере 15 миллионов евро.

"Объявленные меры важны, но УЕФА не откажется от каких-либо экономических санкций. Все они будут реинвестированы в массовый и молодежный футбол на местном уровне в Европе", — добавил Чеферин.

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