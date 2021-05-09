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Ризван Аблитаров стал игроком казахстанского клуба Жетысу.

Бывший защитник донецкого Олимпика Ризван Аблитаров подписал контракт с Жетысу, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

В новой команде 32-летний украинец будет выступать по 55-м номером. Сроки соглашения не называются.

Напомним, Аблитаров покинул Олимпик в декабре прошлого года, а до возвращения в Украину он три сезона провел в Атырау.

В настоящее время Жетысу замыкает турнирную таблицу чемпионата Казахстана, набрав одно очко в девяти матчах.

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