Культовый полузащитник продолжит выступать в японском клубе.
vissel-kobe.co.jp
11 мая 2021, 08:38
Воспитанник и один из наиболее популярных игроков каталонской Барселоны последних лет Андрес Иньеста еще на два года продлил свои отношения с японским клубом Виссел Кобе, куда перебрался из стана "блаугранас" летом 2018-го года. Об этом пресс-служба "коров" сообщила посредством своего аккаунта в социальной сети Twitter.
С момента переезда в Японию, Иньеста сумел поднять над головой уже два трофея: Кубок Японии-2019, после чего вместе с командой завоевал и Суперкубок страны-2020.
При этом, 37-летний испанец провел уже 77 матчей, отличившись 16-ю голами и 18-ю результативными передачами.
Текущий сезон он начинал с тяжелой травмы подколенного сухожилия, из-за чего приступил к участию в официальных играх лишь в начале мая, проведя с тех пор всего три игры (72 минуты).
Новое соглашение с клубом у Иньесты будет истекать 31 января 2023 года.