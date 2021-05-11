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Культовый полузащитник продолжит выступать в японском клубе.

Воспитанник и один из наиболее популярных игроков каталонской Барселоны последних лет Андрес Иньеста еще на два года продлил свои отношения с японским клубом Виссел Кобе, куда перебрался из стана "блаугранас" летом 2018-го года. Об этом пресс-служба "коров" сообщила посредством своего аккаунта в социальной сети Twitter.

С момента переезда в Японию, Иньеста сумел поднять над головой уже два трофея: Кубок Японии-2019, после чего вместе с командой завоевал и Суперкубок страны-2020.

При этом, 37-летний испанец провел уже 77 матчей, отличившись 16-ю голами и 18-ю результативными передачами.

Текущий сезон он начинал с тяжелой травмы подколенного сухожилия, из-за чего приступил к участию в официальных играх лишь в начале мая, проведя с тех пор всего три игры (72 минуты).

Новое соглашение с клубом у Иньесты будет истекать 31 января 2023 года.