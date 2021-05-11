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Бельгийский клуб заинтересован оставить у себя украинского нападающего.

Начало карьеры в статусе арендованного бельгийским Мехеленом футболистом у украинского нападающего Марьяна Шведа получилось далеким от удачного, однако в последнее время он регулярно появляется на поле восьмой, на момент окончания основного раунда чемпионата, команды в Лиге Жюпиле.

Выступления форварда, по всей видимости, сумели оставить приятное впечатление на главного тренера "малинва" Вутера Вранакена, который ожидает от шотландского Селтика, которому принадлежат права на украинского футболиста, согласия по поводу вопроса полноценного выкупа Шведа.

"Швед сказал нам, что хочет остаться на следующий сезон. Увидим, что по этому поводу думает Селтик, и попытаемся прийти к соглашению. Надеемся получить новости в ближайшие дни", — сказал бельгийский специалист в интервью Daily Record.

В конце текущего сезона аренда Шведа в Мехелене подходит к своему завершению, после чего у него остается еще два года действующего контракта с Селтиком.

В текущем сезоне на счету Марьяна уже 21 матч (914 минут) за Мехелен, в которых он забил четыре гола и отдал три результативных передачи.