Другое

Футболист рассказал о своей карьере в США.

Воспитанник киевского Динамо Дима "Дема" Коваленко, который большую часть своей карьеры провел в США, рассказал о дружбе с Бекхэмом и о Вячеславе Грозном, который тренировал его в запорожском Металлурге.

"Дэвид Бекхэм — и человек хороший, и футболист хороший. Он ко всем очень хорошо относился. Неважно, сколько у него было денег и машин. Он — настоящий профессионал. Мы дружили с ним, пока играли. Сидели рядом.

Конечно, были некоторые моменты, где он и крикнет на меня: "Эй, что ты такое делаешь?". Слушал я его? А как такого человека не слушать! Сейчас мы не общаемся, но думаю, если сейчас встретились бы, то он вспомнил меня".