Футболист рассказал о своей карьере в США.
Дмитрий Коваленко, ФК Л-А Гэлакси
11 мая 2021, 18:26
Воспитанник киевского Динамо Дима "Дема" Коваленко, который большую часть своей карьеры провел в США, рассказал о дружбе с Бекхэмом и о Вячеславе Грозном, который тренировал его в запорожском Металлурге.
"Дэвид Бекхэм — и человек хороший, и футболист хороший. Он ко всем очень хорошо относился. Неважно, сколько у него было денег и машин. Он — настоящий профессионал. Мы дружили с ним, пока играли. Сидели рядом.
Конечно, были некоторые моменты, где он и крикнет на меня: "Эй, что ты такое делаешь?". Слушал я его? А как такого человека не слушать! Сейчас мы не общаемся, но думаю, если сейчас встретились бы, то он вспомнил меня".
"Я всегда хотел побыть дома, попробовать себя, быть ближе к родителям. Были разные финансовые вопросы и другие. Я понял, что в украинском футболе большая грязь. Еще тренер такой попался Вячеслав Грозный. Не то, что тяжелый ... Неправильный человек. Это тренер не для футбола. Таких людей не должно быть в футболе. Отношение к игрокам было как к собакам.
Но я не молчал, я всегда говорил все в лицо. Я с ним ссорился. И со старшим тренером ссорился. Я не мог видеть, как они относились к ребятам. Как в лесу или в зоопарке", — рассказал Коваленко в интервью FootballHub.
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