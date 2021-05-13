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Эквадорец решил "повесить бутсы на гвоздь".

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Об этом футболист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Я никогда не забуду, что пережил на Олд Траффорд. Я никогда не забуду ни одного гола, ни одного трофея и замечательных фанатов. Я и не подозревал, что этот момент наступит в самое ближайшее время, но мое тело говорит иначе.

Я объявляю о завершении футбольной карьеры. Я благодарю всех, кто был частью моей карьеры и моей жизни", — написал футболист в Сети.

Напомним, что помимо МЮ, за который Валенсия играл с 2009 по 2019 год, он также выступал за Уиган, Вильярреал и другие клубы, последним из которых стал Керетаро из Мексики.

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