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Все вновь может пойти не так, как было запланировано изначально.

УЕФА собирается сменить место проведения матча за Суперкубок, сообщает издание BBC.

Изначально поединок должен был состоятся в Белфасте, но, как утверждает источник, все идет к тому, что встреча состоится в Стамбуле.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов встретятся Челси и Манчестер Сити, а в решающем матче за Кубок УЕФА сойдутся Вильярреал и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что ранее финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту.