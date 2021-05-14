Все вновь может пойти не так, как было запланировано изначально.
Суперкубок УЕФА, getty images
14 мая 2021, 22:59
УЕФА собирается сменить место проведения матча за Суперкубок, сообщает издание BBC.
Изначально поединок должен был состоятся в Белфасте, но, как утверждает источник, все идет к тому, что встреча состоится в Стамбуле.
Отметим, что в финале Лиги чемпионов встретятся Челси и Манчестер Сити, а в решающем матче за Кубок УЕФА сойдутся Вильярреал и Манчестер Юнайтед.
Напомним, что ранее финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту.