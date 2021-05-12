УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Ювентуса, Реала и Барселоны

У клубов могут начаться серьезные проблемы.
УЕФА начал дисциплинарные разбирательства против туринского Ювентуса, мадридского Реала и каталонской Барселоны, единственных трех клубов, которые не вышли из Суперлиги.
"В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарной ответственности для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны Реала, Барселоны и Ювентуа в связи с проектом так называемой Суперлиги", — пишется в сообщении УЕФА.
Отметим, что УЕФА уже принял решение по остальным 9 клубам, которые вышли из Суперлиги. С них изымут крупный денежный штраф.
Отметим, что Реал, Барселона и Ювентус сделали официальное заявление, в котором указали, что они получают угрозы.
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