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    12 мая 2021, 16:25

    УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Ювентуса, Реала и Барселоны

    У клубов могут начаться серьезные проблемы.

    УЕФА
    УЕФА 12 мая 2021, 16:25

    УЕФА начал дисциплинарные разбирательства против туринского Ювентуса, мадридского Реала и каталонской Барселоны, единственных трех клубов, которые не вышли из Суперлиги.

    "В соответствии со статьей 31 (4)  Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарной ответственности для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны Реала, Барселоны и Ювентуа в связи с проектом так называемой Суперлиги", — пишется в сообщении УЕФА.

    Отметим, что УЕФА уже принял решение по остальным 9 клубам, которые вышли из Суперлиги. С них изымут крупный денежный штраф.

    Отметим, что Реал, Барселона и Ювентус сделали официальное заявление, в котором указали, что они получают угрозы.

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