УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Ювентуса, Реала и Барселоны

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У клубов могут начаться серьезные проблемы.

УЕФА начал дисциплинарные разбирательства против туринского Ювентуса, мадридского Реала и каталонской Барселоны, единственных трех клубов, которые не вышли из Суперлиги.

"В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарной ответственности для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны Реала, Барселоны и Ювентуа в связи с проектом так называемой Суперлиги", — пишется в сообщении УЕФА.

Отметим, что УЕФА уже принял решение по остальным 9 клубам, которые вышли из Суперлиги. С них изымут крупный денежный штраф.

Отметим, что Реал, Барселона и Ювентус сделали официальное заявление, в котором указали, что они получают угрозы.