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Украинский форвард высказался о выборе тренерского штаба Андрея Шевченко игроков на вызов в сборную Украины.

Форвард бельгийского Сент-Трюйдена Александр Филиппов, который в статусе одного из лучших форвардов прошлого сезона УПЛ в составе черниговской Десны не получил вызов в сборную Украины, высказал непонимание фактом отсутствия ряда игроков в расширенном списке "желто-синих", которые провели хорошую кампанию.

"Я считаю, что Влад Кулач хорошо играл в сезоне и забивал голы. И даже не попасть в расширенную заявку... Это странно и немного обидно".

"Игроки той же Зари проводят второй сезон на хорошем уровне. И Юрченко, и Кочергин... Для футболистов Зари, Колоса, Десны и других середняков теряется какой-то стимул и вера в свои силы, что ты можешь представлять свою страну".

"Не нужно сразу всех вызывать, но хотя бы одного можно вызвать и посмотреть в тренировках. Я считаю, что есть игроки, которые выглядели лучше, чем те, что попали в расширенный список", — сказал Филиппов в программе ПРОФУТБОЛ.

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