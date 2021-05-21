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"Черно-синие" стали триумфаторами бельгийского первенства второй раз подряд за сезон.

В поединке пятого тура чемпионской группы первенства Бельгии Андерлехт сыграл в результативную ничью с Брюгге со счетом 3:3.

Данный результат позволил "черно-синим" гарантировать себе чемпионский титул за один тур до завершения соревнования текущего сезона. Для Брюгге это чемпионство стало 16 в истории и вторым подряд.

Нельзя не отметить, что за клуб из одноименного города выступает украинский защитник Эдуард Соболь, который во второй раз стал триумфатором бельгийского первенства в составе Брюгге.

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