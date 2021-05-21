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Обновленный комплект выполнен из переработанного пластика.

Интер Майами провел в своих социальных сетях необычную презентацию новой формы.

Перед Всемирным днем океанов, который состоится 8 июня, клуб из США представил новую форму на дне океана.

Помимо этого, обновленный комплект лимитированной версии выполнен из переработанного пластика.

В презентации поучаствовала модель Корал Томашик, которая позировала фотокамерам на глубине в 30 метров.

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