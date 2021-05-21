Обновленный комплект выполнен из переработанного пластика.
Новая форма Интер Майами, Фото: twitter.com/intermiamicf
21 мая 2021, 11:20
Интер Майами провел в своих социальных сетях необычную презентацию новой формы.
Перед Всемирным днем океанов, который состоится 8 июня, клуб из США представил новую форму на дне океана.
Помимо этого, обновленный комплект лимитированной версии выполнен из переработанного пластика.
В презентации поучаствовала модель Корал Томашик, которая позировала фотокамерам на глубине в 30 метров.
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