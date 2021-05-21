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Дальнейшее место продолжения карьеры украинского вратаря пока неизвестно.

Украинский голкипер Александр Рыбка объявил об уходе из латвийской Лиепаи, в которой выступал с августа прошлого года и выиграл Кубок Латвии.

"Это был незабываемый год! Новый опыт и новый трофей! Я познакомился с отличными людьми и с хорошими футболистами!"

"Этот этап моей карьеры и моей жизни всегда останется в моем сердце, это были незабываемые эмоции! Всегда переживаю за вас и всегда с вами!" — написал Рыбка в своем Instagram.

В текущем сезоне Александр Рыбка провел за Лиепаю 5 поединков в чемпионате Латвии, в которых пропустил 11 мячей.

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