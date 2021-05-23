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Украинские футболисты приложились к триумфу своей команды.

Украинские футболисты Владимир Баенко и Игорь Жураховский стали обладателями Кубка Эстонии.

В финальном поединке их Левадия обыграла Флору со счетом 1:0. Оба украинца вышли в стартовом составе своей команды — Баенко провел на поле все 90 минут, а Жураховский был заменен на 85-й минуте.

Баенко перебрался в Левадию в январе этого года и с тех пор забил два мяча и отдал два ассиста в 13 матчах. На счету Жураховского, который выступает за "бело-зеленых" с 2018 года, один гол и три ассиста в 16 матчах.

Также отметим, что Левадия возглавляет турнирную таблицу чемпионата Эстонии после 12 туров, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

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