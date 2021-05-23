Украинский форвард будет вынужден искать себе новый клуб для следующего сезона.
Евгений Павлов, ФК Шахтер Караганда
23 мая 2021, 15:40
Шахтер из Караганды на своем официальном сайте объявил об уходе украинского нападающего Евгения Павлова. Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
30-летний украинец перебрался в Шахтер в феврале и с тех пор провел девять поединков, в которых отметился лишь одним ассистом.
До этого Павлов выступал за Волынь, Севастополь, саратовский Сокол, венгерский Вашаш, кипрскую Доксу, а также сербские Младость и Радник.
Также отметим, что в составе команды из Казахстана выступает еще один украинец — полузащитник Виталий Балашов.
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