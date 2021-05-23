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Украинский форвард будет вынужден искать себе новый клуб для следующего сезона.

Шахтер из Караганды на своем официальном сайте объявил об уходе украинского нападающего Евгения Павлова. Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

30-летний украинец перебрался в Шахтер в феврале и с тех пор провел девять поединков, в которых отметился лишь одним ассистом.

До этого Павлов выступал за Волынь, Севастополь, саратовский Сокол, венгерский Вашаш, кипрскую Доксу, а также сербские Младость и Радник.

Также отметим, что в составе команды из Казахстана выступает еще один украинец — полузащитник Виталий Балашов.

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