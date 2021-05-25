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Футболист и клуб разорвали контракт.

Эстонский Нымме Калью объявил об уходе украинского защитника Владислава Веремеева.

Футболист и клуб по обоюдному согласию решили разорвать контракт, который действовал еще полтора года.

Веремеев перебрался в чемпионат Эстонии в феврале 2020 года и подписал соглашение на три года.

За это время на его счету 15 матчей за команду в которых он не отличался голевыми действиями.

В Украине 22-летний футболист поиграл за Зирку из Кропивницкого и перволиговые Сумы.

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