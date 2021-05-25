Футболист и клуб разорвали контракт.
ФК Нымме Калью
25 мая 2021, 22:24
Эстонский Нымме Калью объявил об уходе украинского защитника Владислава Веремеева.
Футболист и клуб по обоюдному согласию решили разорвать контракт, который действовал еще полтора года.
Веремеев перебрался в чемпионат Эстонии в феврале 2020 года и подписал соглашение на три года.
За это время на его счету 15 матчей за команду в которых он не отличался голевыми действиями.
В Украине 22-летний футболист поиграл за Зирку из Кропивницкого и перволиговые Сумы.
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