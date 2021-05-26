Румынский специалист вновь вернулся в Грецию.
Разван Луческу, Getty Images
26 мая 2021, 22:24
Сын главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Разван возглавил греческий ПАОК. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 52-летним наставником подписан на три года. Это его второй приход в клуб.
При Луческу-младшим ПАОК выигрывал чемпионат Греции в сезоне-2018/19 и дважды Кубок страны.
После ухода из ПАОКа Разван руководил Аль-Хилялем, с которым выиграл Лигу чемпионов АФК и стал чемпионом Саудовской Аравии.
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