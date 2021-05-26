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Румынский специалист вновь вернулся в Грецию.

Сын главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Разван возглавил греческий ПАОК. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 52-летним наставником подписан на три года. Это его второй приход в клуб.

При Луческу-младшим ПАОК выигрывал чемпионат Греции в сезоне-2018/19 и дважды Кубок страны.

После ухода из ПАОКа Разван руководил Аль-Хилялем, с которым выиграл Лигу чемпионов АФК и стал чемпионом Саудовской Аравии.

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