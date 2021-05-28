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Известный аргентинский полузащитник повесил бутсы на гвоздь.

Накануне прошел поединок в рамках Копа Судамерикана между Атлетико Паранаэнсе и Аукасом.

Этот поединок стал примечательным потому, что он стал последним в карьере для 40-летнего полузащитника Атлетико Лучо Гонсалеса.

Его выпустили в старте и заменили через три минуты, чтобы устроить овацию. Матч для Атлетико ничего не решал — команда уже гарантировала себе выход из группы.

Лучо Гонсалес известен по своим выступлениям за Порту, Марсель, с которыми он завоевал 18 трофеев, и сборную Аргентины (победа на Олимпийских играх в 2004 году). Последние пять лет он провел в Бразилии.