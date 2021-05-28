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Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка молодежной сборной Украины.

В заключительном матче Мемориала Лобановского сборной Украины U-21 противостоит команда сверстников из Узбекистана.

Этим турниром подопечные Руслана Ротаня продолжают подготовку к отбору молодежного Евро-2023, который для "сине-желтых" стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии.

Следить за событиями поединка Украина U-21 — Азербайджан U-21 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 28 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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