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Для Адриана это первый опыт тренерства в клубе.

Бывший нападающий Ювентуса и сборной Румынии Адриан Муту назначен новым тренером румынской Университати Крайовы 1948.

Для Муту это будет первый опыт в клубной тренерской карьере. Команда только вышла в высший дивизион Румынии и ставит задачу — попасть в топ-3 в первом же сезоне.

Как сообщает издание Digisport, в Крайове Муту будет получать зарплату в семь тысяч евро, но с одним условием.

В случает четырех поражений подряд его зарплата за месяц будет аннулирована. Специалист сам предложил эти условия руководству.

Напомним, с 2019 года по 2021 Муту занимал должность главного тренера молодежной сборной Румынии.