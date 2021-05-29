Для Адриана это первый опыт тренерства в клубе.
Адриан Муту, Getty Images
29 мая 2021, 09:56
Бывший нападающий Ювентуса и сборной Румынии Адриан Муту назначен новым тренером румынской Университати Крайовы 1948.
Для Муту это будет первый опыт в клубной тренерской карьере. Команда только вышла в высший дивизион Румынии и ставит задачу — попасть в топ-3 в первом же сезоне.
Как сообщает издание Digisport, в Крайове Муту будет получать зарплату в семь тысяч евро, но с одним условием.
В случает четырех поражений подряд его зарплата за месяц будет аннулирована. Специалист сам предложил эти условия руководству.
Напомним, с 2019 года по 2021 Муту занимал должность главного тренера молодежной сборной Румынии.