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Португальский специалист станет новым наставником Аль-Хиляля.

Бывший главный тренер Монако Леонарду Жардим в ближайшее время станет новым наставником Аль-Хиляля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 46-летний португалец уже согласовал с клубом из Саудовской Аравии контракт до лета 2022 года.

На прошлой неделе Аль-Хиляль за тур до конца сезона обеспечил себе чемпионский титул в чемпионате Саудовской Аравии. В феврале команду покинул сын Мирчи Луческу Разван Луческу.

Последним местом работы Жардима был Монако, который покинул "монегасков" в январе 2019 года.

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