Франция

Французский клуб планирует сменить главного тренера.

Марсель готовится к уходу главного тренера Андре Виллаша-Боаша и занялся поисками кандидатов на его место.

Как сообщает издание L’Équipe, "бело-голубые" заинтересованы в приглашении бывшего тренера Монако Леонарду Жардима. Также в шорт-листе клуба находится нынешний наставник Лилля Кристоф Гальтье.

У Виллаша-Боаша возникли разногласия с президентом клуба Жаком-Анри Эйро, из-за чего португалец может покинуть свой пост.

Ранее сообщалось, что бывший директор Манчестер Сити Гарри Кук может стать президентом Марселя.