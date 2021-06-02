Украинец сыграл за норвежский клуб в спарринге.
Алексей Хобленко, Стабек
02 июня 2021, 21:27
Украинский нападающий Стабека Алексей Хобленко отметился тремя голами в товарищеской игре против Шейда.
Команда украинца в конечном итоге добыла победу над соперником, который представляет третий дивизион страны.
Отметим, что в официальных матчах за Стабек Хобленко уже дебютировал. В матче четвертого тура он вышел на замену на 78 минуте в игре против Хаугесунна (0:0).
Напомним, права на форварда принадлежат Днепру-1, однако у Стабека есть опция выкупа футболиста по окончанию аренды.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.