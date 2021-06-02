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Украинец сыграл за норвежский клуб в спарринге.

Украинский нападающий Стабека Алексей Хобленко отметился тремя голами в товарищеской игре против Шейда.

Команда украинца в конечном итоге добыла победу над соперником, который представляет третий дивизион страны.

Отметим, что в официальных матчах за Стабек Хобленко уже дебютировал. В матче четвертого тура он вышел на замену на 78 минуте в игре против Хаугесунна (0:0).

Напомним, права на форварда принадлежат Днепру-1, однако у Стабека есть опция выкупа футболиста по окончанию аренды.

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