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Нидерланды спаслись от поражения Шотландии

Первый соперник сборной Украины на чемпионате Европы-2020 испытал проблемы в контрольном поединке.

Нидерланды — Шотландия, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Нидерланды — Шотландия 2:2

Голы: Депай, 17, 89 — Хендри, 11, Нисбет, 62



Нидерланды: Крул — Думфрис, Тимбер (Бергейс, 69), де Врей (Л. де Йонг, 85), де Лихт, Вейндал (ван Анхолт, 69) — Вейналдум (Гравенберх, 31), де Роон, Ф. де Йонг (Клаассен, 31) — Вегхорст (Промес, 69), Депай.



Шотландия: Гордон — Форрест, Хендри, Купер, Тирни (Маккенна, 69), Робертсон (Тейлор, 70) — Тернбулл (Гилмор, 82), Макгрегор, Армстронг — Кристи, Дайкс.



Предупреждение: Де Лигт.