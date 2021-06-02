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02 июня 2021, 23:38
Нидерланды спаслись от поражения Шотландии
Первый соперник сборной Украины на чемпионате Европы-2020 испытал проблемы в контрольном поединке.
Нидерланды — Шотландия, Getty Images
02 июня 2021, 23:38
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Нидерланды — Шотландия 2:2
Голы: Депай, 17, 89 — Хендри, 11, Нисбет, 62
Нидерланды: Крул — Думфрис, Тимбер (Бергейс, 69), де Врей (Л. де Йонг, 85), де Лихт, Вейндал (ван Анхолт, 69) — Вейналдум (Гравенберх, 31), де Роон, Ф. де Йонг (Клаассен, 31) — Вегхорст (Промес, 69), Депай.
Шотландия: Гордон — Форрест, Хендри, Купер, Тирни (Маккенна, 69), Робертсон (Тейлор, 70) — Тернбулл (Гилмор, 82), Макгрегор, Армстронг — Кристи, Дайкс.
Предупреждение: Де Лигт.