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Команда Гарета Саутгейта справилась с соперником сборной Украины на Евро.

На Риверсайде в Мидлсбро состоялся товарищеский поединок между Англией и будущим соперником сборной Украины на Евро-2020 сборной Австрии.

Первый тайм прошел в упорной борьбе с небольшим преимуществом хозяев, однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во второй половине встречи "трем львам" удалось размочить счет благодаря голу Сака.

Австрийцы имели шанс отыграться, но перекладина спасла англичан после удара Забитцера, а Грегорич на последних минутах с убойной позиции не попал в створ ворот, пробивая головой после флангового навеса.

Англия побеждает 1:0. Перед Евро команде Саутгейта предстоит провести еще одну контрольную игру — против Румынии. А австрийцы перед континентальным первенством проведут спарринг со Словакией.

Англия – Австрия 1:0

Гол: Сака 56

Англия: Пикфорд – Александер-Арнольд, Коуди, Мингз (Годфри 61), Триппьер – Беллингем, Райс (Уорд-Проуз 61) – Сака, Лингард (Уоткинс 61), Грилиш (Уайт 71) – Кейн (Калверт-Льюин 62).

Австрия: Бахманн – Драгович, Хинтереггер, Фридль – Лайнер (Триммель 82), Баумгартнер (Шауб 62), Лаймер (Гриллич 62), Шлагер (Баумгартлингер 81), Алаба (Шепф 72) – Забитцер, Калайджич (Грегорич 72).

Предупреждения: Калверт-Льюин 66, Александер-Арнольд 88 – Шлагер 20, Лайнер 52, Хинтереггер 86