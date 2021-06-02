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Завершились товарищеские поединки.

В рамках подготовки на Евро-2020 некоторые сборные провели товарищеские поединки.

Франция дома не оставила шансов сборной Уэльса (3:0).

В первом тайме Карим Бензема в своем первом матче за долгое время за национальную команду не сумел реализовать пенальти. Однако на 35 своим голом отметился Мбаппе.

Во втором тайме Гризманн и Дембеле довели игру до логического завершения.

Франция - Уэльс 3:0

Голы: Мбаппе, 35, Гризманн, 48, Дембеле, 79

На 27 минуте матча Бензема не реализовал пенальти.

Германия и Дания не сумели выявить победителя (1:1).

За команду Йоахима Лева голом отметился Нойхаус, а датчанам ничью принес точный выстрел от Поульсена.

Германия — Дания 1:1

Голы: Нойхаус, 49 - Поульсен, 71

Сборная Беларуси дома уступила Азербайджану (1:2).

За хозяев забил Скавиш, а у гостей отметились Гусейнов и Шейдаев.

Беларусь — Азербайджан 1:2

Голы: Скавиш, 56 - Гусейнов, 73, Шейдаев, 90+1

Босния и Герцеговина не сумела переиграть сборную Черногории (0:0).

Босния и Герцеговина — Черногория 0:0

Сборная Норвегии благодаря взятию ворот от Холанда обыграла Люксембург.

Отметим, что форвард киевского Динамо Жерсон Родригес провел на поле все 90 минут.

Норвегия - Люксембург 1:0

Гол: Холанд, 90+1

Грузия на выезде добыла непростую победу над Румынией (1:2).

На гол от Ивана гости ответили точными ударами Микаутадзе и Абуджании.

Румыния — Грузия 1:2

Голы: Иван, 78 - Микаутадзе, 61, Абуджания, 71