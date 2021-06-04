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У Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" відбулась передача 4 телевізорів марки Hisense для трьох мобільних госпіталів на Сході України і столичного мобільного шпиталю.

Як повідомила співробітниця рекламного агентства Наталія Склярська, яка представляє інтереси Hisense, китайська компанія є глобальним спонсором Євро-2020. Hisense оголосила про укладення угоди про партнерство із Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) під час змагань з футболу серед чоловічих збірних напередодні Євро-2020. Відомо, що через пандемію європейські змагання з футболу перенесено на 2021 рік. Китайський гігант уже вдруге посідає позицію глобального партнера серед інших спонсорів УЄФА після успішної кампанії УЄФА ЄВРО-2016™.

— Керівництво китайської компанії вирішило презентувати ці телевізори для пацієнтів мобільних військових госпіталів на Сході України, — зазначила під час церемонії передачі техніки пані Склярська. — Це не лише жест доброчинства Hisense, а й бажання популяризувати футбол і, зокрема, сприяти перегляду матчів чемпіонату Європи людьми, які постраждали під час бойових дій і перебувають на лікуванні.

У церемонії передачі телевізорів взяли участь начальник відділу морально-психологічного забезпечення НВМКЦ Геннадій Перов та медичний персонал, який неодноразово бував на ротації в мобільних госпіталях.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з футболу розпочинається 11 червня.

Вболіваймо за Україну разом!

*матеріал публікується на правах реклами