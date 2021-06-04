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В рамках контрольного поединка Италия сыграет против Чехии.

В рамках товарищеской встречи сборная Италии на Ренато Даль`Анра в Болонье сыграет против Чехии.

В последний раз команды встречались друг с другом в рамках отборочного этапа на чемпионат мира 2014 года — тогда Италия победила со счетом 2:1.

Где смотреть?

Следить за событиями поединка Италия — Чехия можно на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.

Начало встречи запланировано на 4 июня, в 21:45 по киевскому времени.