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Как и ожидалось, команду возглавил Петер Штегер.

Ференцварош на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера первой команды Петера Штегера, известного по своей работе в Кельне и дортмундской Борусии.

55-летний австрийский специалист сменил на этой должности украинца Сергея Реброва, который принял решение отправиться за новым вызовом в своей тренерской карьере.

Финансовые детали и сроки соглашения между новым наставником и боссами Ференцвароша не уточняются.

Ранее Петер Штегер возглавлял Аустрию, с которой в минувшем сезоне чемпионата Австрии финишировал на восьмой строчке. Это стало худшим показателем для с сезона-1972/73, когда команда заняла десятое место.

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