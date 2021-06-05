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Марокканский центрбек покинул клуб из Катара за полгода до истечения контракта.

Центральный защитник Мехди Бенатья больше не является футболистом Аль-Духаиля. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Катара.

34-летний марокканец покинул катарскую команду на правах свободного агента, за которую выступал с зимы 2019 года и завоевал как чемпионство страны, так и Кубок эмира Катара.

Ранее сообщалось, что Бенатья получил предложения сразу от двух турецких грандов, в числе которых оказались Галатасарай и Фенербахче.

По информации журналиста Николо Скиры, конкуренцию командам Суперлиги Турции в гонке за марокканским центрбеком также составят Дженоа и Болонья.

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