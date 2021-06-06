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Подопечные Франка де Бура в хорошем настроении подходят к поединку с Украиной.

Сборная Нидерландов сыграла последний спарринг перед Евро-2020. В соперниках была национальная команда Грузии, которая так и не смогла навязать борьбу хозяевам матча.

В первом тайме Депай открыл счет с пенальти. Во второй половине встречи дебютные голы Вегхорста и Гравенберха за сборную помогли "оранье" установить окончательный счет поединка — 3:0.

Следующий матч для сборной Нидерландов пройдет в рамках Евро-2020 против Украины, которая завтра сыграет с командой Кипра в Харькове. Напомним, матч подопечных де Бура и Шевченко состоится 13 июня.

Нидерланды – Грузия 3:0

Голы: Депай (10, с пенальти), Вегхорст (55), Гравенберх (76)

Нидерланды: Стекеленбург – Дюмфрис, Тимбер (Бергейс, 77), Де Врей, Блинд (Аке, 46), Вейндал (Ван Анхольт, 73) – Де Рон, Вейналдум (Классен, 66), Ф. Де Йонг (Гравенберх, 66) – Вегхорст (Мален, 66), Депай

Грузия: Лория – Хочолава (Джигаури, 66), Кашия, Двали – Какабадзе, Абурджания (Даушвили, 78), Гвилия (Квеквескири, 78), Гиорбелидзе – Лобжанидзе (Давиташвили, 46), Зивзивадзе (Микотадзе, 66), Китеишвили (Кухианидзе, 88)

Предупреждения: Какабадзе (45+1), Кашия (79)