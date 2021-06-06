Тренер продолжит карьеру в ОАЭ.
Сергей Ребров, Ференцварош
06 июня 2021, 21:59
ФК Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов объявил о назначении Сергея Реброва на пост нового тренера клуба.
Пока неизвестно, на какой срок подписал контракт украинский специалист.
Последним местом работы Сергея Реброва был венгерский Ференцварош, который он покинул по окончанию сезона.
Отметим, что на посту тренера Аль-Айна Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.
В минувшем сезоне команда неудачно выступила в чемпионате ОАЭ, заняв шестое место из 14 команд.
Аль-Айн — рекордсмен ОАЭ по количеству выигранных чемпионств (13). Также команда семь раз выигрывала Кубок страны и пять раз Суперкубок.