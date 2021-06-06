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Тренер продолжит карьеру в ОАЭ.

ФК Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов объявил о назначении Сергея Реброва на пост нового тренера клуба.

Пока неизвестно, на какой срок подписал контракт украинский специалист.

✍️🏻 شركة نادي العين لكرة القدم تعلن عن التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف 👔#مرحباً_بك_سيرجي في #نادي_العين pic.twitter.com/4LiWKoeZhz — نادي العين (@alainfcae) June 6, 2021

Последним местом работы Сергея Реброва был венгерский Ференцварош, который он покинул по окончанию сезона.

Отметим, что на посту тренера Аль-Айна Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.

В минувшем сезоне команда неудачно выступила в чемпионате ОАЭ, заняв шестое место из 14 команд.

Аль-Айн — рекордсмен ОАЭ по количеству выигранных чемпионств (13). Также команда семь раз выигрывала Кубок страны и пять раз Суперкубок.