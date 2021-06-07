Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка национальных сборных.
Австрия — Словакия, getty images
07 июня 2021, 06:28
Сборная Австрии провела товарищескую встречу со Словакией в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы.
Команды продемонстрировали нескучный футбол, однако выявить сильнейшего им не удалось. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Напомним, что австрийцы станут соперниками сборной Украины в групповом этапе Евро-2020.
Обзор матча:
Австрия — Словакия 0:0
Австрия: Бахманн — Триммель (Пош 78), Лингарт, Хинтереггер, Ульмер — Гриллич, Алаба (Лаймер 46) — Лазаро (Грегорич 78), Забитцер (Шауб 46), Баумгартнер (Ильзанкер 54) — Калайджич (Арнаутович 63)
Словакия: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриняр, Губочан — Куцка (Грошовский 63), Громада (Грегуш 63) — Гараслин (Косцелник 76), Дуда (Бенеш 76), Мак (Вайсс 63) — Шранц (Дюриш 7)
Предупреждение: Губочан