Другое

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка национальных сборных.

Сборная Австрии провела товарищескую встречу со Словакией в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

Команды продемонстрировали нескучный футбол, однако выявить сильнейшего им не удалось. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Напомним, что австрийцы станут соперниками сборной Украины в групповом этапе Евро-2020.

Обзор матча:



Австрия — Словакия 0:0

Австрия: Бахманн — Триммель (Пош 78), Лингарт, Хинтереггер, Ульмер — Гриллич, Алаба (Лаймер 46) — Лазаро (Грегорич 78), Забитцер (Шауб 46), Баумгартнер (Ильзанкер 54) — Калайджич (Арнаутович 63)

Словакия: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриняр, Губочан — Куцка (Грошовский 63), Громада (Грегуш 63) — Гараслин (Косцелник 76), Дуда (Бенеш 76), Мак (Вайсс 63) — Шранц (Дюриш 7)

Предупреждение: Губочан