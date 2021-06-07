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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка национальных сборных.

Сборная Дании провела товарищескую встречу с командой Боснии и Герцеговины в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

Датчане сумели одержать уверенную победу над соперником, отправив в его ворота два безответных мяча.

Напомним, Босния и Герцеговина не отобралась на чемпионат Европы, однако она является соперником сборной Украины по группе в отборочном этапе на чемпионат мира в Катаре.

Видео голов и обзор матча:



Дания - Босния и Герцеговина 2:0

Голы: Брейтуэйт, 18, Корнелиус, 74