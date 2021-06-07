Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка национальных сборных.
Фото: @dbulandshold
07 июня 2021, 07:27
Сборная Дании провела товарищескую встречу с командой Боснии и Герцеговины в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы.
Датчане сумели одержать уверенную победу над соперником, отправив в его ворота два безответных мяча.
Напомним, Босния и Герцеговина не отобралась на чемпионат Европы, однако она является соперником сборной Украины по группе в отборочном этапе на чемпионат мира в Катаре.
Видео голов и обзор матча:
Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Голы: Брейтуэйт, 18, Корнелиус, 74