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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов заключительного поединка чемпионата Европы U21.

В финале молодежного чемпионата Европы встречались сборная Германии U21 сошлась в противостоянии с командой Португалии U21.

Судьбу поединка и обладателя чемпионского трофея определил единственный гол Лукаса Нмечи после передачи Ридли Баку, который пришелся на 49 минуту встречи.

Отыграться до финального свистка португальцам так и не удалось, поэтому немецкая сборная в третий раз в своей истории стала триумфатором молодежного чемпионата Европы.

Обзор матча:

Германия U21 — Португалия U21 1:0

Гол: Нмеча, 49

Германия U21: Дамен — Баку, Шлоттербек, Пипер, Майер, Раум — Дорш (Янельт, 85), Озджан (Штах, 90) — Виртц (Адейеми, 67), Нмеча (Якобс, 85), Бериша (Буркардт, 67).

Португалия U21: Кошта — Кейруш, Конте (Рамуш, 86), Лейте, Далот - Флорентину (Жедсон Фернандеш, 83), Браганса, Фабиу Виейра, Витинья (Жота, 59) — Мота (Рафаэл Леау, 46), Тиагу Томаш (Франсишку Консейсау, 59).