Другое

Победный мяч в дополнительное время записал на свой счет Кристиан Пулишич.

В финальном поединке Лиги наций КОНКАКАФ, которая проводится среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, национальная команда Соединенных Штатов Америки встретилась с Мексикой.

Командам не удалось выявить сильнейшего по итогам основного времени, в течение которого они отличились в ворота друг друга по два мяча, поэтому поединок перешел в овертаймы.

Уже там, на 114 минуте, крайний полузащитник сборной США Кристиан Пулишич отметился голом, который впоследствии стал победным и позволил американским футболистам поднять над головой трофей.

Однако, нельзя не отметить, что в компенсированное ко второму овертайму время сборная Мексики могла избежать поражения и перенести определение победителя Лиги наций КОНКАКАФ на серию пенальти, однако Гуардадо драматичным образом не сумел переиграть голкипера и остался довольствоваться вместе со своими соотечественниками лишь "серебром".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.