Победный мяч в дополнительное время записал на свой счет Кристиан Пулишич.
Футболисты сборной США, Фото: U.S. Soccer MNT
07 июня 2021, 08:50
В финальном поединке Лиги наций КОНКАКАФ, которая проводится среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, национальная команда Соединенных Штатов Америки встретилась с Мексикой.
Командам не удалось выявить сильнейшего по итогам основного времени, в течение которого они отличились в ворота друг друга по два мяча, поэтому поединок перешел в овертаймы.
Уже там, на 114 минуте, крайний полузащитник сборной США Кристиан Пулишич отметился голом, который впоследствии стал победным и позволил американским футболистам поднять над головой трофей.
Однако, нельзя не отметить, что в компенсированное ко второму овертайму время сборная Мексики могла избежать поражения и перенести определение победителя Лиги наций КОНКАКАФ на серию пенальти, однако Гуардадо драматичным образом не сумел переиграть голкипера и остался довольствоваться вместе со своими соотечественниками лишь "серебром".
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