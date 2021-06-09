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Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Накануне наша сборная прилетела в Бухарест, где будет базироваться на время Евро-2020. Сегодня же, 9 июня, cостоится пресс-конференция главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко. Также на вопросы ответит капитан Андрей Пятов.

Начало мероприятия — 11:30.

Ранее Андрей Шевченко обозначил задачи сборной Украины на Евро-2020.