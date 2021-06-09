Другое 09 июня 2021, 11:13 Пресс-конференция Андрея Шевченко: онлайн Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, УАФ 09 июня 2021, 11:13 Накануне наша сборная прилетела в Бухарест, где будет базироваться на время Евро-2020. Сегодня же, 9 июня, cостоится пресс-конференция главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко. Также на вопросы ответит капитан Андрей Пятов. Начало мероприятия — 11:30. Ранее Андрей Шевченко обозначил задачи сборной Украины на Евро-2020. Команды Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте