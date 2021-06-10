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Португальцы добыли легкую победу в товарищеском матче.

В рамках контрольного поединка сборная Португалии на своем поле принимала Израиль и добилась разгромной победы.

Подопечные Сантуша отправили в ворота соперника четыре безответных мяча — два на свой счет записал Бруну Фернандеш, еще по голу забили Роналду и Канселу.

Манор Соломон провел на поле весь поединок, но отметиться результативным действием не смог. Абу-Ханна, в свою очередь, вышел на замену во втором тайме.

Португалия — Израиль 4:0

Голы: Фернандеш, 42, 90+1, Роналду, 44, Канселу, 86

Португалия: Руй Силва — Мендеш, Пепе, Рубен Диаш (Данилу Перейра, 62), Канселу — Рубен Невеш (Моутинью, 62), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Педру Гонсалвеш, 72), Вильям Карвалью (Саншеш, 72), Жота (Андре Силва, 46) — Роналду (Гедеш, 72).

Израиль: Марциано — Даса (Маледе, 87), Арад, Дгани (Балтакса, 72), Тиби — Натхо (Халайла, 62), Менахем (Абу-Ханна, 46), Кинда (Абу-Фани, 62), Лави (Заргари, 87) — Соломон, Захави.