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Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Матч-открытие чемпионата Европы-2020 между сборными Турции и Италии на поле Стадио Олимпико в Риме ознаменует собой старт наиболее ожидаемого события текущего лета.

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:

Напомним, поединок Турция — Италия пройдет сегодня, 11 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.