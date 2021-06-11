Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.
Футболисты сборной Италии, Getty Images
11 июня 2021, 12:09
Матч-открытие чемпионата Европы-2020 между сборными Турции и Италии на поле Стадио Олимпико в Риме ознаменует собой старт наиболее ожидаемого события текущего лета.
Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:
Напомним, поединок Турция — Италия пройдет сегодня, 11 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.