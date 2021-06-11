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Капитан сборной Уэльса высказался о предстоящем старте Евро-2020.

В первом поединке группового этапа чемпионата Европы сборная Уэльса сойдется в противостоянии с командой Швейцарии. Капитан и нападающий валлийцев Гарет Бэйл поделился эмоциями от предстоящего матча.

"На этом турнире каждый матч трудный. Италия много раз добивалась успеха, Швейцария входит в десятку лучших команд в мире. Турция недавно обыгрывала большие команды. Впереди у нас трудные матчи. Я не могу выделить какую-то одну игру, все они трудные".

"Носить капитанскую повязку — уже большая честь. А я буду вести за собой страну на крупном турнире — это будет один из самых запоминающихся моментов в моей карьере. Что касается командного духа, я не собираюсь ничего говорить, все случится естественным образом по ходу игры".

"Неважно, кто будет забивать голы. Лишь результат имеет значение. Знаю, что не забивал, но я сделал шесть или семь голевых передач в то время. Я хорошо знаю, где находятся ворота. Надеюсь, я смогу воспользоваться своими шансами на этом турнире".

"Я хорошо себя чувствую и готов к турниру. Я забил несколько мячей за последнюю пару месяцев. Я много тренировался, чтобы подойти к этому турниру в хорошей форме, и надеюсь, что смогу сохранить ее в ближайшие недели".

"Сборная Уэльса в предстоящем матче собирается выложиться на 110 процентов. Мы все в одной упряжке, у нас сильный командный дух, и мы собираемся продемонстрировать его в завтрашнем матче", — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Уэльс — Швейцария состоится в субботу, 12 июня, в 16:00 по киевскому времени. Соперниками валлийцев и швейцарцев по группе станут сборные Италии и Турции, поединок которых станет открытием Евро-2020.