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Греческий клуб хочет переманить футболиста.

Защитник Днепра-1 бразилец Лукас Тейлор входит в сферу интересов греческого ПАОКа. Об этом сообщает Sportime.gr.

По информации источника, переговоры между клубом и футболистом уже на продвинутой стадии и Тейлор, с большой долей вероятности, переедет в Грецию.

Нынешний контракт Лукаса с Днепром-1 рассчитан до июля 2021 года и если стороны договорятся, то он перейдет в ПАОК на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Тейлор сыграл за Днепр-1 22 матча в украинской Премьер-лиге, в которых отметился одним ассистом.

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