Другое

Состояние датского хавбека находится в стабильном состоянии.

Полузащитник миланского Интера и сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время стартового для своей команды поединка Евро-2020 против Финляндии.

29-летнего датчанина госпитализировали в срочном порядке после того, как он неожиданно упал на газон прямо во время матча, который в итоге приостановили на неопределенный срок.

УЕФА выступил с официальным заявлением касательно произошедшего, успокоив болельщиков по всему миру: состояние Эриксена стабилизировалось!

"После неотложной медицинской помощи игроку сборной Дании Кристиану Эриксену состоялась внеплановая встреча с обеими командами и официальными лицами матча".

"Дополнительная информация касательно судьбы матча станет известна в 20:45 по киевскому времени. Эриксен был доставлен в больницу. Его состояние стабилизировалось!" — сказано в заявлении УЕФА.