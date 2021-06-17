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Football.ua рассказывает про футболиста, благодаря которому следует наблюдать за играми сборной Северной Македонии на Евро-2020.

Никто на Евро-2020 не пользуется таким уважением на родине, как Горан Пандев, карьера которого охватывает большую часть существования его страны.

Ему будет почти 40, когда состоится чемпионат мира-2022, но, поскольку он уже отсрочил дату выхода на пенсию для того, чтобы сыграть с Северной Македонией на Евро-2020, конечно, продление карьеры до ЧМ-2022 не будет большой проблемой. "Может быть, тренер выберет меня, — ответил Пандев, — но я буду весить на 15 кг больше, чем сейчас".

Пандев уже стал тяжеловесом во всех остальных смыслах этого слова. На Евро-2020 не будет футболиста, вызывающего у себя на родине столько почитания. "Горан обладает особой энергией, которая сближает людей с ним, — говорит его друг Югослав Тренчовски, — он — лидер в сборной, но также и лидер нации".

Он вышел с капитанской повязкой Северной Македонии на первый матч против Австрии в Бухаресте и забил исторический гол. Он вышел через два десятилетия и одну неделю после своей первой победы за сборную. Это немного похоже на сказку. Лишь оптимизм заставил Пандева не завершить карьеру в прошлом году и продлить контракт с Дженоа после переноса Евро-2020. Он знал, что у его страны есть реальный шанс завоевать путевку на чемпионат, что ранее казалось невозможным. Северная Македония обыграла Косово в полуфинале плей-офф Лиги Наций и пробилась на желанный турнир.

"Даже когда он был ребенком, у него была врожденная способность адаптироваться к любому футболисту", — говорит Делио Росси, под руководством которого Пандев получал первый опыт в большом футболе в составе Лацио в середине 2000-х. "Это мастерство, которое делает его уникальным. По этой причине он стал незаменимым во всех клубах, где он играл. Горан видит шансы на несколько секунд раньше других: это волшебно".

Пандев не делает шоу, он достаточно скрытный форвард. Возможно, именно благодаря этому качеству Пандев, несмотря на то, что сыграл 473 матча в Серии А и выиграл Лигу чемпионов с Интером в 2010 году, так и не стал звездой за пределами Италии.

"Он не из тех игроков, которые произносят мотивирующие речи перед игрой, но одного взгляда от него достаточно, — говорит Росси, — Горан — безмолвный лидер, который отличается от других. Его товарищи по команде всегда любили его, это не случайно".

Пандев родился в Струмице, в 20 милях от границ с Грецией и Болгарией, в июле 1983 года, а позже присоединился к секции для детей до 11 лет местного клуба Беласица. "Я помню, когда он пришел на свою первую тренировку, — говорит Тренчовски, выступавший за молодежь до 18 лет, — тренеры провели встречу и остались довольны: "Он очень умелый, очень талантливый, он, вероятно, станет великим игроком".

Эта мысль могла показаться излишне оптимистичной: Северная Македония входит в число шести беднейших стран Европы, а тогда путь в европейский футбол был еще более трудным. Но Пандев был слишком хорош, чтобы его игнорировать: он перешел в первую команду Беласици и, впечатлив итальянских скаутов на знаменитом турнире в Виареджо, присоединился к Интеру в 18 лет. Девять лет спустя, вернувшись на Сан-Сиро из Лацио и выиграв требл при Жозе Моуриньо, он встретился с Тренчовски, к тому времени уже ставшим успешным тренером.

"Работа Беласицы с молодежью была на низком уровне, поэтому я сказал ему: "Мы должны сделать что-то, чтобы помочь молодым талантам, маленьким детям", — говорит Тренчовски. "И он сказал мне: "Давайте работать вместе, я хочу вложить деньги, которые сделали меня богатым. Я дам их моему городу, нашим детям и моей стране".

Академия Пандева окончательно была создана. В сезоне 2019-20 гг. основная команда участвовала в отборочных матчах Лиги Европы после победы в национальном кубке. Они проиграли Зрийнски, но средний возраст команды был 21 с половиной год.

Ни один другой европейский клуб, названный в честь действующего игрока, не приходит в голову, хотя это не тщеславный проект. Пандев обеспечивает около 50% годового бюджета Академии и построил объекты, превосходящие все возможности в Северной Македонии. Тринадцать молодежных команд работают в системе клуба, а их игроки разбросаны по всем национальным возрастным группам. "То, что Северная Македония инвестировала в Пандева, теперь Пандев возвращает Северной Македонии, — говорит Драги Канатларовски, агент Пандева, — все знают, что он здесь сделал. Он — икона".

На просторах страны ходит анекдот о Пандеве. “Он — тот человек, которым был 20 лет назад, — говорит Георгий Христов, бывший форвард сборной Северной Македонии, — кристально чистый человек. Он по-прежнему нормальный парень, и всегда сложно оставаться прежним. Двое моих детей боготворят его. У них есть альбом Panini Евро-2020, и они были очень счастливы, когда получили наклейки Пандева. Он оказывает такое большое влияние на детей».

Росси рассказывает историю, которая, по его мнению, больше всего объясняет его безмерную доброту. Пандев забил 60 голов за четыре сезона при Росси, и его репутация резко возросла. Однажды он пришел на тренировку и сказал своим одноклубникам из Лацио, что его только что ограбили, украли и его машину. Пандев смотрел всю сцену из своего окна, ничего не делая, это было невероятно. Все футболисты в раздевалке засмеялись. Горан — фантастически скромный человек.

“Есть два типа игроков, — говорит Росси, — 98% футболистов всегда нужна мотивация, чтобы их стимулировали. Некоторые обвиняют других, когда что-то не получается. Кроме того, есть 2%, в число которых входит сам Горан. Их не волнует давление или сложная игра — когда предстоит крупный матч, они ничего не боятся".

Богдан Бондаренко, Football.ua. По материалам The Guardian