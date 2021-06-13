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Еще два украинских футболиста покинули армянский клуб.

Пюник на своем официальном сайте объявил об уходе двух украинских футболистов — защитника Игоря Гончара и полузащитника Никиты Татаркова.

У обоих футболистов закончились контракты и стороны приняли решение не продлевать соглашения.

Оба игрока присоединились к армянскому клубу зимой 2021 года. На счету Гончара 13 матчей, а у Татаркова два забитых мяча в тех же 13 встречах.

Ранее сообщалось, что состав Пюника покинули еще четыре украинца — Герман Пеньков, Валерий Болденков, Евгений Будник и Олег Кожушко.

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