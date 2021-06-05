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Очередной украинский футболист покинул чемпионат Армении.

Украинский полузащитник Олег Кожушко больше не является игроком Пюника, сообщает пресс-служба армянского клуба.

У 23-летнего украинца закончился контракт и стороны приняли решение не продлевать соглашение по обоюдному согласию.

Кожушко провел за Пюник 14 поединков, в которых забил два мяча. До этого украинец выступал за Днепр-1, Колос и Черноморец.

Также отметим, что ранее состав Пюника покинули еще трое украинцев — Герман Пеньков, Валерий Болденков и Евгений Будник.

По-прежнему в расположении армянского клуба остаются еще трое футболистов из Украины — Антон Братков, Игорь Гончар и Никита Татарков.

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