Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.
Германия — Франция, Getty Images
15 июня 2021, 10:50
В рамках первого тура группы F на Евро-2020 сборная Франции в Мюнхене встретится с национальной командой Германии.
До этого матча команды сыграли между собой 31 поединок. В большинстве из них победителями выходили французы — 14 раз. Что касается Германии, то команда одержала девять побед и восемь раз между ними была зафиксирована ничья.
Последний поединок между этими сборными проходил в 2018 году в рамках дивизиона А Лиги наций УЕФА и завершился домашней победой Франции, 2:1. Удастся ли команде Йоахима Лева взять реванш? Об этом станет известно в день игры.
Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:
Что говорили тренеры перед матчем?
Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:
"Отнекиваться от статуса фаворитов, который мы разделяем с другими сборными, не собираюсь. Он же ничего не гарантирует. Для кого-то мы уже выиграли, еще даже не выйдя на поле. А это далеко не так".
Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:
"Предстоящая игра — это большое волнение, потому что мы будем играть против действующих чемпионов мира. Мы очень хорошо подготовились за последние две недели и сделали несколько шагов в правильном направлении. Здесь хорошая атмосфера, но в команде много амбиций и стремления к действиям. Мы хорошо подготовлены, и мы с нетерпением ждем начала работы".
Ориентировочные составы
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Канте, Погба, Рабьо — Гризманн — Мбаппе, Бензема
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Гюндоган, Госенс — Хаверц, Мюллер — Гнабри.
Напомним, поединок между Францией и Германией состоится во вторник, 15 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Football.ua также проведет текстовую трансляцию данной игры.