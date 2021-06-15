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Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

В рамках первого тура группы F на Евро-2020 сборная Франции в Мюнхене встретится с национальной командой Германии.

До этого матча команды сыграли между собой 31 поединок. В большинстве из них победителями выходили французы — 14 раз. Что касается Германии, то команда одержала девять побед и восемь раз между ними была зафиксирована ничья.

Последний поединок между этими сборными проходил в 2018 году в рамках дивизиона А Лиги наций УЕФА и завершился домашней победой Франции, 2:1. Удастся ли команде Йоахима Лева взять реванш? Об этом станет известно в день игры.

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:



Что говорили тренеры перед матчем?

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

"Отнекиваться от статуса фаворитов, который мы разделяем с другими сборными, не собираюсь. Он же ничего не гарантирует. Для кого-то мы уже выиграли, еще даже не выйдя на поле. А это далеко не так".

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:

"Предстоящая игра — это большое волнение, потому что мы будем играть против действующих чемпионов мира. Мы очень хорошо подготовились за последние две недели и сделали несколько шагов в правильном направлении. Здесь хорошая атмосфера, но в команде много амбиций и стремления к действиям. Мы хорошо подготовлены, и мы с нетерпением ждем начала работы".

Ориентировочные составы

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Канте, Погба, Рабьо — Гризманн — Мбаппе, Бензема

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Гюндоган, Госенс — Хаверц, Мюллер — Гнабри.

Напомним, поединок между Францией и Германией состоится во вторник, 15 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Football.ua также проведет текстовую трансляцию данной игры.