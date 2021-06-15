Фавориты противостояний

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В рамках поединка первого тура чемпионата Европы-2020 сборная Франции выступит в качестве номинальных хозяев стадиона Альянц Арена в Мюнхене в матче против национальной команды Германии.

Франция — Германия

вторник, 15 июня, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Главный арбитр — Карлос Дель Серо Гранде (Мадрид, Испания). Прямая трансляция на телеканалах Украина, Футбол 1/2.

Жребий совершенно не пощадил четверку команд, которые в итоге образовали группу F, которую еще на моменте оглашения третьего участника можно было называть "группой смерти". Говорить о том, что действующие и прошлые чемпионы мира являются фаворитами на победу в очередном для себя международном турнире, лишний раз не приходится — все прекрасно понимают, что в мировом футболе сейчас задает тренды немецкая тренерская школа, а французские футболисты своими выступлениями постоянно оккупируют первые полосы спортивных изданий.

Перед началом Евро-2020 много говорилось о том, что данный форум станет последним для Йоахима Лева в качестве главного тренера сборной Германии. Очевидно, что желание громко хлопнуть дверью перед своим уходом у наставника "Бундестим" будет велико как никогда ранее. Кадровый резерв также позволяет немцам достаточно уверенно чувствовать себя среди лучших команд субконтинента. Однако, уже неоднократно сборная Германии сталкивалась с серьезными проблемами в достижении результатов, что гораздо реже происходит с их будущими соперниками — легконогими французами, которые вполне способных замахнуться на повторение достижения сборной Испании образца стыка первых двух десятилетий XXI века.

Букмекеры считают фаворитом встречи Францию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Les Bleus" коэффициент 2,70. Победа Германии оценена в 2,95, а ничейный результат — в 3,26.

Матч Франция — Германия начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.