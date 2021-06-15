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Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

В рамках стартового тура группы F на Евро-2020 сборная Венгрии в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша встретится с национальной командой Португалии.

До этого матча команды сыграли между собой 13 поединков. В большинстве из них победителями выходили действующие чемпионы Европы — 9 раз. Что касается Венгрии, то у нее нет побед над португальцами, но есть четыре ничьи, в том числе одна на Евро-2016, когда соперники забили на двоих шесть мячей.

Последние два поединка между этими сборными проходили в отборе на чемпионат мира в 2017 году, когда Португалия дважды обыграла венгров со счетом 1:0 и 3:0.

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:

Напомним, поединок между Венгрией и Португалией состоится во вторник, 15 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени. Football.ua также проведет текстовую трансляцию данной игры.