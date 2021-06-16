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32-летний мексиканец станет свободным агентом.

Мексиканская Америка на своей официальной странице в твиттере объявила об уходе нападающего Джовани Дос Сантоса.

У 32-летнего мексиканского форварда заканчивается контракт 1 июля, после чего он станет свободным агентом, так как стороны прияли решение не продлевать соглашение.

Дос Сантос присоединился к Америке в 2019 году и в минувшем сезоне он провел 18 поединков, в которых забил два мяча.

До этого он выступал за такие клубы, как Лос-Анджелес Гэлакси, Вильярреал, Мальорка, Расинг, Барселона, Галатасарай, а также Ипсвич и Тоттенхэм.

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