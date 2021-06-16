32-летний мексиканец станет свободным агентом.
Джовани Дос Сантос, ФК Америка
16 июня 2021, 11:30
Мексиканская Америка на своей официальной странице в твиттере объявила об уходе нападающего Джовани Дос Сантоса.
У 32-летнего мексиканского форварда заканчивается контракт 1 июля, после чего он станет свободным агентом, так как стороны прияли решение не продлевать соглашение.
Дос Сантос присоединился к Америке в 2019 году и в минувшем сезоне он провел 18 поединков, в которых забил два мяча.
До этого он выступал за такие клубы, как Лос-Анджелес Гэлакси, Вильярреал, Мальорка, Расинг, Барселона, Галатасарай, а также Ипсвич и Тоттенхэм.
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